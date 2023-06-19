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НовостиОбщество19 июня 2023 9:19

В Коми мужчина прятал чужое оружие под мостом

Все продолжалось на протяжении года
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Житель села Усть-Куломского района незаконно хранил оружие в будке около понтонного моста. За это суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей и конфисковал опасный предмет.

С 6 сентября 2021 года по 11 сентября 2022 года мужчина хранил оружие, хозяином которого он не является, рядом с местом своего проживания, рассказали в пресс-службе судов Коми.

Сельчанин с целью добровольной сдачи оружия в отделение лицензионно-разрешительной работы не обращался.

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