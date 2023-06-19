В Коми на автомобиль марки Lexus упал дорожный знак

Фото: Нина Юшкова.

В августе прошлого года на шестом километре автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск на автомобиль марки Lexus при порыве ветра упал дорожный знак. Владелица транспортного средства обратилась в суд с требованием взыскать с АО «Коми дорожная компания» 295 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что двигалась на своей иномарке со скоростью около 40 км/ч, и вдруг увидела, как со стойки оторвало дорожный знак, который приземлился на ее машину.

Сыктывкарский городской суд взыскал с АО «Коми дорожная компания» 295 тысяч рублей за повреждение ТС и почти 40 тысяч рублей судебных расходов.

Дорожная компания подала апелляцию в Верховный суд РК, но решение Сыктывкарского городского суда было оставлено без изменения.

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