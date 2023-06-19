В Сыктывкаре загорелась одежда на пятилетнем ребенке

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Врачи КРКБ рассказали о детском травматизме в первые дни лета. Оба инцидента произошли третьего июня.
В результате розжига мангала на 5-летнем ребенке загорелась одежда. Врачи диагностировали ожоги правого предплечья и плеча I – III степени, а также термический ожог лица. Малыш был доставлен в больницу. У него повреждено 20% тела.
В этот же день 7-летний мальчик случайно коснулся ногой режущей поверхности бензопилы. Он получил рваную рану левой стопы. Госпитализация ребенку не потребовалась.
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