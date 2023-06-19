В Коми мужчина пытался вынести с шахты 25 килограммов меди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работника угольной шахты «Воркутинская» обвиняют в покушении на грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В апреле 2023 года фигурант собрал провода и отделил медь от оплетки. Злоумышленник собирался вынести металл с территории предприятия. Мужчина сложил в рюкзак 25 килограмм меди и пошел в пункт охраны.

– Воркутинец проигнорировал требование охранника показать содержимое рюкзака и выбежал из проходной, надеясь скрыться, однако был остановлен сотрудником службы охраны, – говорится в сообщении.

Горняк признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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