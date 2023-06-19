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НовостиПроисшествия19 июня 2023 13:20

Липчанин, продавший жителю Коми несуществующую видеокарту, пойдет под суд

Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей
Источник:kp.ru
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Коми 27-летнего жителя Липецка обвиняют в мошенничестве почти на 32 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В апреле 2021 года фигурант разместил в сети заведомо ложное объявление о продаже видеокарты. Этим предложением заинтересовался 20-летний житель Усть-Вымского района. Молодой человек перевел злоумышленнику почти 32 тысячи рублей, но товар так и не получил. Житель Липецка признал свою вину и возместил ущерб. Уголовное дело направили в суд.

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