Липчанин, продавший жителю Коми несуществующую видеокарту, пойдет под суд

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В Коми 27-летнего жителя Липецка обвиняют в мошенничестве почти на 32 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В апреле 2021 года фигурант разместил в сети заведомо ложное объявление о продаже видеокарты. Этим предложением заинтересовался 20-летний житель Усть-Вымского района. Молодой человек перевел злоумышленнику почти 32 тысячи рублей, но товар так и не получил. Житель Липецка признал свою вину и возместил ущерб. Уголовное дело направили в суд.

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