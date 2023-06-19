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НовостиОбщество19 июня 2023 13:50

С пляжа в Сыктывкаре планируют снять карантин

Он был введен в связи с птичьим гриппом
Источник:kp.ru
Фото: МУП «Дорожное хозяйство»

Фото: МУП «Дорожное хозяйство»

С пляжа в Сыктывкаре планируют снять карантин по птичьему гриппу. Об этом сообщил заместитель начальника отдела обеспечения эпизоотического благополучия Минсельхоза Коми Эдуард Волков.

По его словам, в ведомство поступает много вопросов по поводу пляжа.

– Мы направим уже информацию в адрес администрации Сыктывкара о снятии ограничений на посещение территории, – сказал Волков в эфире «Коми гор».

Замначальника отметил, что на пляже был очаг заболевания, и все необходимые мероприятия там уже провели.

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