Стало известно, как будут отдыхать жители Коми в 2024 году

Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский Минтруд в своём телеграм-канале опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году. Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день. Как будем отдыхать в следующем году, расскажет «Комсомолка».

– Подготовили для вас календарь, где отмечены все рабочие, выходные и праздничные дни в 2024 году, – сообщают в Минтруде.

Как следует из сообщения федерального ведомства, новогодние каникулы для всех россиян в 2024 году продлятся с 1 по 8 января. Однако при этом в целом новогодние выходные продлятся традиционно 10 дней, потому что начнутся ещё 30 декабря 2023 года (с субботы).

Согласно календарю, опубликованному Минтрудом России, выходные дни, приуроченные ко Дню защитника Отечества, продлятся с 23 по 25 февраля (с пятницы по воскресенье), к Международному женскому дню – с 8 по 10 марта (также с пятницы по воскресенье).

Отдых на майские праздники разделится на две части. Первая – с 28 апреля по 1 мая, а затем двухдневный перерыв 2-3 мая, вторая часть – с 9 по 12 мая.

Также в следующем году выходным будет День России, 12 июня (среда), традиционно предусмотрены нерабочие дни с 3 по 4 ноября – ко Дню народного единства.

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