В Коми супружескую пару судили за неуплату алиментов

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В Ижемском районе мужчину и женщину, являющихся супругами, признали виновными в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Еще в 2012 году супружескую пару лишили родительских прав в отношении своего сына. Они должны были платить ребенку в качестве алиментов 25% своих доходов. В 2021 году на мужчину и женщину завели административное дело о неуплате алиментов. Однако это не заставило супругов платить. Далее было заведено уже уголовное дело.

Суд приговорил женщину к восьми месяцам лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. В прокуратуре отметили, что ранее жительницу Коми судили за тяжкое преступление. Мужчине назначили семь месяцев принудительных работ с удержанием 5% в доход государства.

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