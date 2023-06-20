Жители Коми принесли в лабораторию 46 клещей с боррелиозом

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Роспотребнадзор Коми сообщил последние данные о ситуации с укусами клещей. По предоставленным данным, в период с 9 по 15 июня от насекомых пострадали 177 человек, среди которых было 38 детей.

Всего с начала года число пострадавших выросло до 1 647 человек, среди детей 295 пострадавших.

Сотрудники регионального Центра гигиены и эпидемиологии провели 299 исследований, в восьми из них обнаружили вирус клещевого энцефалита, в 46 – возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

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