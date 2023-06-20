В Коми привлекли к ответственности сбившую пенсионера водителя «БМВ»

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Объединенная пресс-служба судов сообщила, что в Ухте привлекли к административной ответственности 29-летнюю женщину, которая не захотела повиноваться требованиям сотрудников полиции. Громкая история всполошила местных жителей 18 июня. Водитель «БМВ», со слов очевидцев, была не в адекватном состоянии, сбила пенсионера и прокатила его на капоте.

По данным пресс-службы судов, женщину остановили на Тиманской улице 18 июня около 18:00. На требования полицейских открыть автомобиль, представиться и передать документы, она не реагировала. Напомним, чтобы открыть машину, правоохранителям пришлось разбить окно.

Суд во время рассмотрения дела принял во внимание ее раскаяние и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.

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