В Коми к настоящему дню стало 12 стобалльников по ЕГЭ

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Минобразования Коми сообщило, что стали известны результаты ЕГЭ по математике и русскому языку. По предоставленным данным, на высший балл эти экзамены сдали три выпускника. Таким образом, в республике сейчас 12 стобалльников.

Одним из них стал выпускник Ухтинского технического лицея имени Рассохина, получив высший балл по математике. По русскому языку максимальную оценку получили Екатерина Михалюк из гимназии иностранных языков в Ухте и выпускница средней общеобразовательной школы № 35 с углубленным изучением отдельных предметов в Воркуте Полина Богинская. Полина также прошла с 100-балльным результатов ЕГЭ по литературе.

ЕГЭ русскому языку выпускники сдавали 29 мая. Чтобы получить аттестат, нужно было набрать, как минимум 24 балла. Максимальный порог составляет 36 баллов.

Экзамен по математике сдавали 1 июня, минимум нужно было набрать 27 баллов. По базовой математике оценивали по пятибалльной шкале. Для получения аттестата ученикам нужно было не менее трех баллов.

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