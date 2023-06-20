Неизвестные сообщили о заложенном яде в школах города Коми

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В Печоре неизвестные сообщили, что в ряде школ города заложены ртуть и крысиный яд. В общеобразовательных учреждениях была объявлена тревога.

Как выяснилось, речь шла о школах под номерами 1, 2, 3, 9, 10, 49, 83, также сигнал бедствия поступил о школе-интернате №8 и гимназии №1.

На место ЧП выехали спасатели «Спас-Коми» вместе с полицейскими, сообщили в «КИ». Осмотр показал, что никаких отравляющих веществ в школах нет. Сейчас по факту случившегося организовали проверку.

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