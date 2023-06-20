На социальные объекты в Коми направят более 8 млрд рублей

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, что в 2023 году на строительство социальных объектов предусмотрено финансирование в размере более 8 млрд рублей.

По его словам, средства будут направлены в дорожную отрасль, на социально значимые объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, соцзащиты.

В частности, речь идет о появлении школы в местечке Емваль Эжвинского района Сыктывкара и в Ижме, строительстве общеобразовательного учреждения в Усть-Ижме, детского сада в деревне Баку Ижемского района и школы на улице Тентюковской в Сыктывкаре.

Среди объектов здравоохранения – строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре, корпуса в Усть-Уильме и поликлиники под Печорой.

В настоящий момент также идет проектирование нового корпуса Летского интерната в Черемуховке, вскоре начнут строить отделения социальной реабилитации для несовершеннолетних в Усть-Куломе.

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