В Сыктывкаре ревнивый охранник избил посетителя клуба из-за танца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Сыктывкаре 25-летнего охранника клуба подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 25-летнему посетителю. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Охранник заметил на танцполе знакомую, к которой ранее испытывал симпатию. Девушка танцевала медленный танец с молодым человеком. Ревнивый охранник несколько раз ударил посетителя ногами по голове. В результате пострадавший потерял сознание. Молодого человека увезли в больницу.
– Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, – отметили в МВД.
Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
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