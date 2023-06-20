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НовостиОбщество20 июня 2023 8:20

В Коми стартовала операция «Штраф»

Сотрудники ГИБДД проведут рейды по взысканию долгов совместно с ФССП
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

В Республике Коми стартовала операция «Штраф». Об этом сообщили в региональном отделении ГИБДД. Сотрудники ГИБДД проведут рейды по взысканию долгов совместно с ФССП в период с 19 по 23 июня.

В ведомстве напомнили, что за неуплату штрафов за нарушения ПДД предусмотрено наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо обязательные работы, либо арест до 15 суток.

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