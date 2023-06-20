Жительница Коми не платила алименты на содержание детей

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За неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей жительницу Вуктыла приговорили к 100 часам обязательных работ. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

Ежемесячно женщина должна была выплачивать алименты на содержание детей в размере 1/3 от своего дохода. С 6 декабря прошлого года по 28 февраля текущего года накопился долг в размере 70 тысяч 353 рублей.

Женщина призналась в содеянном и пояснила, что в настоящее время трудоустроилась.

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