В Коми вновь начали присваивать академический статус театрам

Фото: Пресс-служба главы Коми.

В Республике Коми вновь начали присваивать академический статус театрам и концертным организациям. Академического звания были удостоены Коми республиканская филармония и Театр оперы и балета РК.

Данное решение было принято вчера, 19 июня, в ходе заседания Совета по культуре и искусству при главе РК, проведенное зампредом регионального правительства Галиной Габушевой.

Успешно защитили заявки на присвоение академического статуса творческим коллективам директор Коми республиканской филармонии Дмитрий Рябуха и замдиректора Театра оперы и балета Сергей Фещенко.

Зампред Правительства Коми поздравила коллективы филармонии и театра от имени главы региона Владимира Уйба.

«Сегодня мы возрождаем ушедшую практику. Впервые за много лет состоялось присвоение звания творческим коллективам Коми на региональном уровне. Это высокая оценка добросовестного труда и профессионализма сотрудников театра и филармонии, а также их неоценимого вклада в развитие культуры как в Республике Коми, так и в России», – отметила Галина Габушева.

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