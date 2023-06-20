В Коми вырос спрос и зарплата до 71 тысячи рублей на сотрудников сферы красоты

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По информации аналитиков, в Коми выросло на 133% число новых рабочих мест в сфере красоты и спорта. По данным портала hh.ru, средняя предлагаемая зарплата теперь здесь составляет 71 200 руб.

Эксперты сообщили, что спрос вырос к началу летнего сезона. Только за последний месяц было размещено более 360 вакансий в сфере фитнес-клубов, что больше на 133%, чем в прошлом году. Больше всего востребованы администраторы, фитнес-тренеры, парикмахеры и косметологи.

Размер зарплаты в среднем составит 71 200, тогда как в 2022 году она была 33 400 рублей. В то же время запросы у специалистов этой области так и остались более скромными – на уровне 43 600 рублей.

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