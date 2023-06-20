В сыктывкарской гостинице задержали двух дебоширов

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Коми

В одной из гостиниц Сыктывкара задержали двух дебоширов 1968 и 1980 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Коми.

Сотрудники ведомства получили тревожный сигнал из гостиниц. Выяснилось, что двое пьяных мужчин нарушали общественный порядок. Дебоширы вели себя агрессивно. Они матерились, громко кричали и игнорировали замечания администратора.

От мужчин потребовали покинуть гостиницу, но сделать это они отказались. Тогда сотрудники нажали тревожную кнопку. Росгвардейцы задержали дебоширов и доставили их в полицию.

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