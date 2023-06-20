Рунг поделился проектом реконструкции бывшего техникума в Верхней Максаковке

Фото: Владимир Рунг

Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг опубликовал в социальных сетях проект реконструкции бывшего корпуса автомеханического техникума в Верхней Максаковке. Чиновник оценил, что в итоге «получилось прекрасно». По его словам, на территории теперь будут располагаться кафе, библиотека, художественные и танцевальные классы, игровая для детей, теннисный и шахматный клуб, а также музыкальная школа.

Рунг отметил, что следующим этапом станет рабочая документация. Сроки окончания реконструкции пока что не объявлены.

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