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НовостиПроисшествия20 июня 2023 10:50

Любитель бесплатного сыра из Сыктывкара отправился за решетку

Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

Суд вынес приговор 46-летнему жителю Сыктывкара за серию продуктовых краж. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В феврале прошлого года неоднократно судимый мужчина похитил из магазина 11 пачек сыра. Спустя месяц из другого магазина он украл 5 пачек сыра и 4 упаковки форели. Еще через три дня злоумышленник он своровал 6 пачек сыра, но был задержан правоохранителями.

Свою вину любитель бесплатного сыра признал и раскаялся в содеянном.

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