Власти Сыктывкара отремонтируют тротуар за сумму 10 млн рублей

Фото: архив КП

Администрация Коми вместе с Дорожным хозяйством по итогам тендера нашла подрядчика для ремонта тротуара на улице Ленина. Речь идет об участке от улицы Бабушкина до Стефановской площади.

По предоставленным данным, на аукционе подали всего одну заявку. Компания «Доринвест» предложила ровно такую же сумму, какой была начальная цена – 10,1 млн рублей.

В результате заявку признали победителем, контракт заключат в скором времени.

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