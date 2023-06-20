Житель Коми пообещал отремонтировать квартиру пенсионерки и исчез с ее деньгами

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В МВД Коми сообщили, что в Воркуте от действий неизвестного пострадала 60-летняя женщина. По ее словам, 30-летний мужчина обманул ее на 47 тысяч рублей.

В ведомстве передали, что она познакомилась с подозреваемым, когда заменяла окна. Фигурант уголовного дела предложил ей отремонтировать балкон. Пенсионерка сразу же отдала ему средства на покупку стройматериалов.

После этого мужчина не появлялся в ее квартире четыре месяца, после чего воркутинка сообщила в полицию. Когда правоохранители задержали его, выяснилось, что все деньги, которые ему дали на стройматериалы, он потратил на себя. Сейчас ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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