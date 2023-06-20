В Коми прокуратура потребовала привести в порядок дорогу в Нижний Одес

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Прокуратура Сосногорска потребовала привести в порядок дорогу, ведущую из города в поселок Нижний Одес. Об этом сообщили в пресс-службе надзорном ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, речь идет об участках трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. Там обнаружили многочисленные разрушения покрытия. На дороге образовались выбоины, проломы, просадки и другие повреждения.

Прокуратура обратилась в суд с требованием к ГКУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Коми» отремонтировать поврежденные участки.

– Административное исковое заявление принято к производству судом и находится в стадии рассмотрения, – говорится в сообщении.

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