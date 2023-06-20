Абитуриенты могут подать в вузы Коми документы онлайн

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Минобразования Коми сообщило, что желающие могут подать заявление в университеты онлайн. Заявки можно уже отправлять сегодня, 20 июня, через портал Гоуслуг, в разделе «Поступление в вуз онлайн». В этом году выбрать можно из 1 022 вузов.

В ведомстве напомнили, что дистанционно отправить заявление допускается в пять любых вузов до пяти специальностей в каждом. Последний срок подачи на бесплатное обучение – 25 июля, на платное – 20 августа.

После отправки документов в ведомстве порекомендовали следить за уведомлениями, на случай, если вуз попросить заменить копии документов или дослать дополнительную информацию.

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