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НовостиОбщество20 июня 2023 11:20

Перелезла на заднее сидение: пьяная автоледи из Усинска пыталась обмануть ГИБДД

Жительница Коми получила штраф за вождение в нетрезвом виде
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 42-летнюю жительницу Усинска за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Избежать административного ареста ей удалось благодаря наличию несовершеннолетних детей на иждивении.

Инцидент произошел 5 мая текущего года. Женщина находилась за рулем автомобиля без водительского удостоверения. Она пояснила, что не управляла машиной, а сидела на заднем сидение на коленях у парня. В салоне автомобиля находились пятеро человек.

Горожанку доставили в дежурную часть для установления личности. Ее доводы, что некий молодой человек после остановки машины перелез с водительского на заднее сидение, после чего покинул салон внедорожника, не подтвердились.

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