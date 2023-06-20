Перелезла на заднее сидение: пьяная автоледи из Усинска пыталась обмануть ГИБДД

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 42-летнюю жительницу Усинска за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Избежать административного ареста ей удалось благодаря наличию несовершеннолетних детей на иждивении.

Инцидент произошел 5 мая текущего года. Женщина находилась за рулем автомобиля без водительского удостоверения. Она пояснила, что не управляла машиной, а сидела на заднем сидение на коленях у парня. В салоне автомобиля находились пятеро человек.

Горожанку доставили в дежурную часть для установления личности. Ее доводы, что некий молодой человек после остановки машины перелез с водительского на заднее сидение, после чего покинул салон внедорожника, не подтвердились.

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