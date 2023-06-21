Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 4:45

В Коми назначили нового главу управления Росгвардии

Им стал полковник полиции
Источник:kp.ru
Фото: Росгвардия Коми

Фото: Росгвардия Коми

В пресс-службе регионального управления Росгвардии Коми сообщили, что в республике назначили нового главу ведомства. По предоставленным данным, им стал полковник полиции 45-летний Алексей Петренко.

Алексей Петренко родился в Воронежской области, закончил там юридический институт МВД России. В период с 2000 по 2015 года руководил отделом вневедомственной охраны в Печоре.

С 2015 по 1016 был начальником отдела организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности, материально-технического и хозяйственного обеспечения МВД региона.

С 2016 по 2019 год был замом управления вневедомственной охраны по Республике Коми. В 2019 году возглавил ведомство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми прокуратура потребовала привести в порядок дорогу в Нижний Одес (подробнее)