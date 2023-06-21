В Коми назначили нового главу управления Росгвардии

Фото: Росгвардия Коми

В пресс-службе регионального управления Росгвардии Коми сообщили, что в республике назначили нового главу ведомства. По предоставленным данным, им стал полковник полиции 45-летний Алексей Петренко.

Алексей Петренко родился в Воронежской области, закончил там юридический институт МВД России. В период с 2000 по 2015 года руководил отделом вневедомственной охраны в Печоре.

С 2015 по 1016 был начальником отдела организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности, материально-технического и хозяйственного обеспечения МВД региона.

С 2016 по 2019 год был замом управления вневедомственной охраны по Республике Коми. В 2019 году возглавил ведомство.

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