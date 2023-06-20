Жителям Коми стали доступны новые высокотехнологичные витреоретинальные операции

Фото: Минздрав РК.

В Республике Коми стали доступны новые высокотехнологичные витреоретинальные операции. Об этом рассказал главврач РЦМГ Андрей Шубенкин.

Витреоретинальная хирургия является одним из самых перспективных и современных направлений в хирургической офтальмологии. Оно эффективно помогает восстановить и вернуть зрение и используется в Коми.

Хирургия сетчатки и стекловидного тела и применяется в ряде следующих ситуаций:

При разрывах и отслойке сетчатки, при гемофтальме, наличии инородного тела внутри стекловидного, при наличии тяжелой пролиферативной ретинопатии, а также на фоне травм и хирургических операций, затрагивающих задний глазной отрезок.

«Офтальмология – это наука, которая обеспечивает качество жизни. Зрительные анализаторы дают 80 % познания окружающего мира. Офтальмология должна развиваться, соответственно эта задача в нашей республике достаточно активно выполняется. Еще буквально 1-2 года назад пациентов с заболеваниями сетчатки приходилось направлять в клиники таких городов как Москва, Санкт-Петербург, но, благодаря внедрению новых методов лечения, жители республики могут получить высококвалифицированную помощь, не покидая пределы Коми», – Андрей Шубенкин.

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