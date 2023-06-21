В Коми судмедкэсперта осудили за взяточничество

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В Сосногорске местного заведующего судебно-медицинской экспертизы осудили за мелкое взяточничество. По данным пресс-службы судов, всего его признали виновным в совершении семи эпизодов получения взятки, размер каждой из которых не превысил десяти тысяч рублей.

Установлено, что незаконное вознаграждение он брал в период с 5 января по 13 июня 2020 года с родственников умерших за ускоренную выдачу свидетельств о смерти в выходные и праздничные дни.

Свою вину мужчина не признал, но суд его наказал исправительными работами сроком на год с удержание 10% из зарплаты в доход государства.

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