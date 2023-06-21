Пострадавшие на производстве в Коми будут получать выплату на карту «Мир»

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По информации ПФР Коми, в республике с 1 июля вступят в силу изменения о порядке выплаты пострадавшим от несчастных случаев на производстве местным жителям. По предоставленным данным, средства будут поступать на карты платежной системы «Мир».

В ведомстве отметили, что требование об оформлении «Мир» касается только тех, кто получает выплаты на карты Visa или MasterCard. Если же пособия выдаются другим способом, например на сберкнижку или почтовое отделение, то схема выплаты останется такой же.

Подать заявление с новыми реквизитами можно будет лично в Соцфонде РФ по Коми или по почте.

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