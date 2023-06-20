Сыктывкарец пытался продать 496 грамм наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 40-летнего местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В январе-марте сыктывкарец занимался наркоторговлей в составе организованной группы и был закладчиком. Мужчина получил 496 грамм α-пирролидиновалерофенона и ждал дальнейших указаний. Наркотики фигурант хранил в багажнике Renault Sandero. 14 марта обвиняемого задержали полицейские. Запрещенные вещества у жителя Коми изъяли. Мужчина признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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