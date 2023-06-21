Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июня 2023 6:49

В Коми подросток на мопеде насмерть сбил 76-летнего пенсионера

Трагедия произошла в Усть-Куломском районе
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

Накануне в Усть-Куломском районе 16-летний подросток на мопеде сбил насмерть 76-летнего мужчину. Трагедия произошла на улице Тимушева в селе Усть-Нем.

Как сообщили в ГИБДД по Коми, пешеход двигался по середине дороги в попутном направлении. После столкновения двухколесный транспорт опрокинулся.

Пенсионер скончался на месте трагедии. Подросток получил сотрясение мозга и ЧМТ. Водительского удостоверения у него нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми судмедкэсперта осудили за взяточничество (подробнее)