В Коми подросток на мопеде насмерть сбил 76-летнего пенсионера

Фото: ГИБДД по Коми.

Накануне в Усть-Куломском районе 16-летний подросток на мопеде сбил насмерть 76-летнего мужчину. Трагедия произошла на улице Тимушева в селе Усть-Нем.

Как сообщили в ГИБДД по Коми, пешеход двигался по середине дороги в попутном направлении. После столкновения двухколесный транспорт опрокинулся.

Пенсионер скончался на месте трагедии. Подросток получил сотрясение мозга и ЧМТ. Водительского удостоверения у него нет.

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