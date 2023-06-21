В Сыктывкаре изменится схема движения автобусов на День молодежи

Фото: Нина Юшкова.

В столице Коми на День молодежи в связи с ограничением движения на нескольких участках улиц временно изменится движение автобусов. Об этом сообщили в администрации города.

В субботу, 24 июня, с 7:00 до 0:00 будет закрыто движение транспорта по улице Ленина от Куратова до Бабушкина и на Стефановской площади. С 7:00 до 22:00 ограничат движение от дома №133 по улице Интернациональной сторону дома №10 по улице Коммунистической. Также с 0:00 до 22:00 будет закрыта для проезда улица Коммунистическая от улицы Интернациональной до улицы Советской.

Движение общественного транспорта 24 июня в период с 07:00 до 24:00 будет осуществляется по следующим утвержденным схемам.

маршрут № 1 — в прямом и обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональная — ул. Куратова — ул. Советская — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты: «Дворец творчества», «ул. Ленина» в районе дома № 49

Временные остановочные пункты: «Администрация» (в прямом направлении), «отель Авалон» (в обратном направлении)

маршрут № 3 — в прямом и обратном направлении: ул. Интернациональная — ул. Домны Каликовой — ул. Советская — ул. Домны Каликовой — ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Интернациональная — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты: «Дворец творчества», «ул. Ленина», в районе дома № 49, «Русская гимназия»

Временные остановочные пункты: «Гостиница Авалон», «Баня № 3» (в прямом направлении, в сторону с/х Пригородного), «Администрация», «Дом художников» (в обратном направлении, в сторону аэровокзала)

маршрут № 12 — в прямом и обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональная — ул. Домны Каликовой — ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Интернациональная — ул. Орджоникидзе — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты: «Дворец творчества», «ул. Ленина», в районе дома № 49 (в прямом и обратном направлении)

Временные остановочные пункты: «Администрация», «Дом художников» (в прямом направлении, в сторону Автостанции), «гостиница Авалон»(в обратном направлении, в сторону Эжвы)

Маршрут № 23 — ул. Ленина — ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональна— ул. Домны Каликовой — ул. Кирова.

Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: «ул. Ленина», в районе дома № 49», Баня № 3.

Временные остановочные пункты:

в прямом направлении (в сторону п.г.т. Краснозатонский): «Администрация», «Дом художников»;

в обратном направлении (в сторону пл. им Габова): «Дом художников», «Ул. Пушкина», « гостиница Авалон», «Дворец творчества».

Маршрут № 25 — ул. Ленина — ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональна— ул. Домны Каликовой — ул. Кирова.

Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: «ул. Ленина», в районе дома № 49», Баня № 3.

Временные остановочные пункты:

в прямом направлении (в сторону п.г.т. Краснозатонский): «Администрация», «Дом художников»;

в обратном направлении (в сторону пл. им Габова): «Дом художников», «Ул. Пушкина», « гостиница Авалон», «Дворец творчества».

Маршрут № 46

В сторону автостанции — ул. Коммунистическая — ул. Интернациональная — ул. Домны Каликовой — ул. Кирова — далее по маршруту.

В сторону Давпона — ул. Кирова — ул. Пушкина — ул. Интернациональная — ул. Коммунистическая — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты: «Администрация», «ул. Ленина», в районе дома № 49.

Временные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: «Дом художников».

Маршрут № 126:

в прямом и обратном направлении: ул. Орджоникидзе — ул. Интернациональная — ул. Куратова — ул. Советская.

Незадействованные остановочные пункты в прямом и обратном направлении: «Дворец творчества», «ул. Ленина» в районе дома № 49.

Временные остановочные пункты: «Администрация» (в сторону максаковских дач), «гостиница Авалон» (в сторону «Орбиты»).

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