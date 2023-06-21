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НовостиПроисшествия21 июня 2023 6:46

В Сыктывкаре девушка на «Ладе» сбила 9-летнего велосипедиста

Авария произошла возле поликлиники
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 20 июня, в Сыктывкаре ВАЗ-21140 сбил велосипедиста 2014 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 14.45 возле поликлиники на улице Коммунистической. Девушка 2004 года рождения, находившаяся за рулем «Лады», выезжала со двора дома №45. Легковушка сбила велосипедиста, который пересекал проезжую часть по линии тротуара.

В результате ДТП пострадавший получил ушиб колена. Госпитализация мальчику не потребовалась. На улице ребенок был один. Девушка получила права в октябре 2022 года.

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