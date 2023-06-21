В Коми Hyundai сбил 24-летнюю девушку

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 20 июня, в Ухте Hyundai Creta сбил девушку 1999 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 20.20 на улице Космонавтов. Мужчина 1973 года рождения находился за рулем Hyundai. Водитель начал ехать по двору дома №25 и сбил девушку, находившуюся слева от авто. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб стопы. Госпитализация ей не потребовалась.

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Авария произошла возле поликлиники (подробности)