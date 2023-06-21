Жительница Сыктывкара отправилась в тюрьму за кражу обуви из магазина

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32-летняя жительница Сыктывкара отправилась на 3 месяца в колонию за кражу двух пар обуви из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 23 декабря прошлого года. Женщина украла из обувного магазина две пары мужской и женской обуви. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Со слов подсудимой, она решилась на кражу, думая, что магазин открылся недавно и видеокамер в нем нет. Ее взяли под стражу в зале суда.

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