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НовостиПроисшествия21 июня 2023 9:19

Жительница Сыктывкара отправилась в тюрьму за кражу обуви из магазина

Она думала, что видеокамеры не установлены
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

32-летняя жительница Сыктывкара отправилась на 3 месяца в колонию за кражу двух пар обуви из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 23 декабря прошлого года. Женщина украла из обувного магазина две пары мужской и женской обуви. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Со слов подсудимой, она решилась на кражу, думая, что магазин открылся недавно и видеокамер в нем нет. Ее взяли под стражу в зале суда.

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