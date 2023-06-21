Житель Коми хотел вернуть возлюбленную, а получил уголовное дело

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49-летний житель Усинска обратился в полицию и заявил, что из его квартиры пропали строительные инструменты. В скором времени правоохранители выяснили, что никакой кражи не было.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, мужчина сознался, что никакой кражи не было, и указал место хранения спрятанного имущества.

Усинец поделился, что написал заявление в полицию в надежде вернуть возлюбленную, которая ушла после ссоры. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

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