В Усть-Вымском районе Коми построят новую школу

Фото: пресс-служба главы Коми

В поселке Студенец Усть-Вымского района планируют построить новую школу. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Существующую школу построили в 1967 году. Жители попросили сделать либо капремонт, либо построить новое здание. В поселке также есть детский сад, нуждающийся в ремонте. Глава Коми Владимир Уйба поддержал предложение местных властей о строительстве школы с дошкольными группами. Ожидается, что до конца 2023 года будет получено положительное заключение госэкспертизы. Планируется, что строительство школы начнется в 2025 году.

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