Житель Сыктывкара изрезал соседку и сжег два дома

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43-летний сыктывкарец предстанет перед судом по обвинению в убийстве 57-летней соседки и поджоге двух домов. В скором времени уголовное дело рассмотрят в суде, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Жуткая история произошла в феврале 2023 года в СНТ «Заря». Соседи устроили застолье со спиртными напитками, и в какой-то момент между ними разгорелся конфликт на почве личной неприязни. Мужчина схватил нож и ударил им несчастную несколько раз в область головы и шеи, после чего поджег дрова, лежавшие на веранде. С места преступления злоумышленник скрылся.

Женщина скончалась от отравления окисью углерода. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина переоделся в другую одежду, разбил окно другого дома, поджег сумку со своими вещами и бросил ее в окно. Владельцу был причинен ущерб на сумму 4,3 млн рублей.

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