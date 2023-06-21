Ухтинец до смерти избил собутыльника и получил почти 7 лет колонии

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В Ухте 54-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Трагедия произошла 29 января. Ухтинец был в гостях у знакомого и выпивал с ним. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт. Гость как минимум дважды ударил хозяина кулаком по голове. Далее ухтинец за ногу протащил пострадавшего по полу и еще пять раз ударил по голове. После этого злоумышленник покинул квартиру, а избитый мужчина скончался на месте.

Суд приговорил ухтинца наказание к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

– Также суд удовлетворил иски представителей погибшего мужчины на сумму 1,5 млн рублей, – говорится в сообщении.

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