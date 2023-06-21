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НовостиПроисшествия21 июня 2023 12:09

Жителя Коми могут посадить на четыре года за наркопритон

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воркуте мужчину 1978 года рождения подозревают в организации наркопритона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ранее судимый воркутинец предоставлял свое жилье наркоманам, чтобы они употребляли дезоморфин. В квартире мужчины провели обыск. Там нашли предметы и ингредиенты, свидетельствующие об употреблении запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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