В Коми выдано 28 предписаний за непринятие мер по уничтожению борщевика

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Региональный Россельхознадзор выдал 28 предписаний по факту непринятия мер по уничтожению борщевика. Об этом сообщили в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве Коми.

Глава республики Владимир Уйба призвал глав муниципалитетов бороться с распространением борщевика на территориях Коми. Данное растение широко распространено на территории 10 муниципалитетов.

На данный момент проводятся мероприятия по уничтожению борщевика в Койгородском, Княжпогостском, Корткеросском, Прилузском, Усть-Вымском и Удорском районах.

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