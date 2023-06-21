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НовостиОбщество21 июня 2023 12:49

В Коми выдано 28 предписаний за непринятие мер по уничтожению борщевика

Об этом сообщили в региональном правительстве
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com.

Фото: pxhere.com.

Региональный Россельхознадзор выдал 28 предписаний по факту непринятия мер по уничтожению борщевика. Об этом сообщили в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве Коми.

Глава республики Владимир Уйба призвал глав муниципалитетов бороться с распространением борщевика на территориях Коми. Данное растение широко распространено на территории 10 муниципалитетов.

На данный момент проводятся мероприятия по уничтожению борщевика в Койгородском, Княжпогостском, Корткеросском, Прилузском, Усть-Вымском и Удорском районах.

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