С 23 июня в двух районах Коми ожидается чрезвычайная пожароопасность

Фото: Коми лесопожарный центр.

С пятницы, 23 июня, в Прилузском и Удорском районах Коми ожидается установление пятого класса пожароопасности.

ГУ МЧС по РК рекомендует жителям республики не сжигать мусор и не допускать палы сухой растительности. Также рекомендуется ограничить въезд транспортных средств в лесные массивы и их пребывание.

В случае возгорания необходимо срочно обратиться в службу спасения по телефону «01».

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