Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 13:49

С 23 июня в двух районах Коми ожидается чрезвычайная пожароопасность

В случае возгорания необходимо срочно обратиться в службу спасения
Источник:kp.ru
Фото: Коми лесопожарный центр.

Фото: Коми лесопожарный центр.

С пятницы, 23 июня, в Прилузском и Удорском районах Коми ожидается установление пятого класса пожароопасности.

ГУ МЧС по РК рекомендует жителям республики не сжигать мусор и не допускать палы сухой растительности. Также рекомендуется ограничить въезд транспортных средств в лесные массивы и их пребывание.

В случае возгорания необходимо срочно обратиться в службу спасения по телефону «01».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пропала при загадочных обстоятельствах 19-летняя девушка (подробнее)