В Коми два браконьера заплатят 250 тысяч рублей

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В Коми с двух браконьеров взыскали в общей сложности почти 250 тысяч рублей в качестве ущерба, причиненного природным ресурсам. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, Минприроды Коми долгое время не принимало мер по взысканию ущерба, причиненного браконьерами. Прокуратура внесла представление. После этого виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Природоохранный прокурор направил в суд два исковых заявления. Так, житель Корткеросского района заплатит 240 тысяч рублей. С браконьера из Вуктыла, незаконно добывшего двух зайцев и столько же уток, взыскали 9,6 тысячи рублей.

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