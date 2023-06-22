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НовостиОбщество22 июня 2023 5:45

Под Усинском на пришвартованном пароме произошел пожар

В МЧС эту информацию подтвердили
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Коми

Фото: МЧС Коми

В поселке Усть-Уса под Усинском загорелся теплоход для перевозки автомобилей. По информации «БНК», переданной со ссылкой на очевидцев, во время сварочных работ на теплоходе «Александр Милехин» произошел взрыв, а после пожар.

В МЧС Коми подтвердили информацию о случившемся. Для ликвидации на месте ЧП работали силы и средства Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Данные о пострадавших и причинах ЧП пока что неизвестны.

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