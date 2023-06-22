В Коми депортировали жителя Китая из-за нарушения сроков пребывания

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По информации пресс-службы судов Коми, жителя Китая привлекли к административной ответственности и депортировали за нарушение сроков пребывания. По предоставленным данным, его право быть в России истекло 12 октября 2022 года.

Во время рассмотрения его дела в суде не усмотрели признаки уголовного нарушения. В связи с этим в отношении уроженца Китая составили административный протокол. Суд также учел семейное положение подсудимого и наличие других обстоятельства.

Ему назначили в качестве наказания штраф в размере двух тысяч рублей с выдворением за пределы России через госграницу с временным содержанием в центре для иностранцев в МВД Ухты.

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