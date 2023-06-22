В Коми девушка похитила пистолет, чтобы отомстить обидчикам

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18-летняя нетрезвая жительница Сосногорска похитила пневматический пистолет из чужого автомобиля, чтобы отомстить обидчикам. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 3 января. В компании молодых людей произошел словесный конфликт, в ходе которого девушка украла из салона автомобиля ВАЗ-21099 пневматический пистолет. Сумма ущерба составила 3 500 рублей.

На девушку было заведено уголовное дело, но в скором времени оно было прекращено в связи с примирением сторон.

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