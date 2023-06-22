В Коми количество вахтовых вакансий выросло на 87%

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В РФ зафиксирован рост спроса на вахтовиков. Как сообщают эксперты платформы hh.ru, количество вакансий за май-июнь увеличилось почти в 2 раза (91%), если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с 2022 годом, в Республике Коми объем вакансий для вахтовых работников за 2 месяца увеличился на 87%.

Самый заметный рост спроса на вахтовиков (от 100% и более) в мае-июне 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, произошёл в 17 регионах России. В первой пятерке среди них: Калининградская область (+196%), Московская область (+156%), Архангельская область (+150%), Москва (+129%) и Мурманская область (+129%). При этом «самыми вахтовыми» регионами в России остаются Республика Башкортостан (на регион приходится сразу 7% вахтовых вакансий от всего объёма в России), Иркутская область (5,2%), Красноярский край и Москва (по 5,1%), а также Свердловская и Челябинская области (по +3,8%).

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