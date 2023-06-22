В ДТП с тремя иномарками в Коми пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 21 июня, в Сосногорске столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 16.27. Женщина 1974 года рождения ехала за рулем Peugeot по улице Восточной. Напротив дома №5 водитель не справилась с управлением. Из-за этого легковушка врезалась в стоящий Nissan Qashqai, который от удара столкнулся с Hyundai Creta.

В результате ДТП пострадала водитель Peugeot. Женщина получила ушиб грудной клетки. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми автоледи не справилась с управлением и съехала в кювет

ДТП произошло в Удорском районе (подробности)