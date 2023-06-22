Житель Коми, убивший односельчанку и сжегший ее дом, пытался оспорить приговор

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Житель Усть-Куломского района Коми убил односельчанку и сжег ее дом. Его приговорили к 14 годам лишения свободы, но он подал апелляционную жалобу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Вопиющий случай произошёл в конце мая прошлого года. Мужчина поссорился со своей односельчанкой, и во время конфликта нанес ей 14 ударов молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег ее дом.

Мужчина настаивал на своей непричастности к совершенным преступлениям и подал апелляционную жалобу. Верховный суд Республики Коми оставил приговор без изменения.

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